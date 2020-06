Muchas lecciones no ha dejado el coronavirus y muchas todavía por aprender. Panamá, un país que fue elogiado al inicio por el manejo de esta crisis sanitaria, cayó luego en una situación de riesgo al aumentarse dramáticamente el número de contagios y la irrupción politiquera en la opinión pública. No hay dudas de que esta combinación de factores ha provocado desasosiego y estrés en la población nacional y el giro que le ha dado el presidente Laurentino Cortizo se espera que calme los ánimos y se vuelva al control de la pandemia. Hay dos factores que afectan la situación: salud y economía. Y uno va de la mano del otro. Ahora, el país no puede seguir en una inercia y menos sin abrir paulatinamente la economía. Esto sugiere que el Ministerio de Salud se concentre en atender las áreas donde los casos se han disparado. Se trata, pues, de establecer cercos sanitarios donde se concentra el problema y abrir las áreas donde no hay presencia o son mínimos los contagios con el coronavirus. En pocas palabras, no se debe castigar a la población entera, sino concentrarse donde están los casos y con esta medida se manda un mensaje de aliento donde el corregimiento que cumple con las medidas puede volver a disfrutar de la libertad que tanto se desea. ¡Así de simple!