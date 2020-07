Durante décadas, las cosas han estado mal y la sociedad panameña, en esta velocidad del crecimiento y del consumismo, olvidó prestarle atención. Los problemas que enfrenta el Gobierno son muchos y, aunque cualquiera se desquite con el presidente de turno, reconoce que los problemas no son de ahora. Específicamente en el tema deportivo, Panamá tiene buenos atletas, pero sin una real política deportiva, no puede sobresalir salvo en contados casos. Para empezar, el deporte es salud y en salud desde hace años andamos muy mal. ¿Será posible que cada escuela tenga un gimnasio? ¿Por qué nunca se ha intentado hacerlo, en lugar de otras obras faraónicas que se han construido? Es hora de dar el salto, más cuando esta pandemia nos obliga casi que empezar de cero. El Gobierno decidió no realizar los Juegos Centroamericanos, para destinar mejor ese dinero hacia la salud. Y la Selección Nacional de Fútbol tiene un nuevo entrenador. Solo falta que el Gobierno presente un plan coherente, para formar a nuestros atletas como debe ser. Se debe empezar por las escuelas; dotarlas de infraestructura y equipos deportivos, porque es allí donde está el semillero de atletas que solo esperan el apoyo para crecer y triunfar. Hay que invertir en el deporte, porque hay que hacer crecer a nuestros atletas. ¡Así de simple!