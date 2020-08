La comida saludable no debe ser una moda. Debe ser una tendencia, una costumbre, porque favorece la salud de la sociedad. Es plausible la iniciativa impulsada por consumidores que quieren alimentos más frescos, etiquetados más claros y mayor transparencia en todo lo que compran. Este movimiento proalimentos saludables está enviando señales contundentes a los fabricantes para que sean más responsables con respecto a los ingredientes que usan en sus productos. Por suerte, ya las grandes corporaciones de alimentos están reformulando sus productos, limpiando sus listas de ingredientes, lanzando nuevas marcas más saludables e invirtiendo en nuevas empresas de alimentos. Este movimiento se ha ido consolidando y empujando para que en el mercado existan cada vez más alternativas saludables para enfrentar la proliferación de enfermedades que tienen su origen precisamente en las dietas malsanas y que producen la mayoría de las muertes en el mundo. Panamá tiene que unirse con fuerza a esta tendencia, y exigir en cada supermercado, tienda o abarrotería, la venta de alimentos saludables y no enlatados que muchos ni siquiera saben su procedencia. La salud de la población es fundamental para el desarrollo de la sociedad. Cuidar de los alimentos es tarea de todos, pero en esto las autoridades tienen un papel crucial, porque son las que deciden si un producto entra o no al país. Hay que cuidar la salud de los panameños y es por eso plausible el nacimiento de este movimiento proalimentos saludables.