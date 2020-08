Recolección de basura

Las cosas van de lo simple a lo complejo. Y así es casi todo en la vida. El problema es cuando una cosa simple, se convierte en algo complejo. ¿Qué tan difícil es botar los desechos de un hogar? La tarea, hasta ahora, es harto compleja en la ciudad de Panamá. No hay director de aseo que nombren que logre hacer de esta labor tan simple, algo que funcione. El nuevo regente lleva más de un año en el cargo y hasta ahora no hay mejoras. El mismo “modus operandi” de las anteriores administraciones que, lejos de tener un sistema que sea acorde con los tiempos actuales, está sumido en la ineficiencia y el descontrol. La sociedad es consciente de que el reciclaje es una vía importante para ayudar a la descontaminación del medio ambiente. ¿Cuál es el plan de la Autoridad de Aseo para con el reciclaje? La disposición de la basura es otro de los problemas agravados. Hay países que convierten la basura en electricidad, otros en fertilizantes y otros la reducen a escombros, utilizando incineradores. Otros se decantan por la degradación térmica de los residuos en ausencia de oxígeno. ¿Cuál es el plan para la ciudad de Panamá? Hasta ahora se desconoce y pareciera que todo se circunscribe a un negocio entre la compra de camiones, lavado de camiones, piezas para camiones y hasta allí. La recolección de la basura va de la mano con la educación de la sociedad, porque la idea es que, en cada hogar, cada día, se produzcan menos desechos. No hacerlo es perpetrar el fracaso en una labor tan simple como recoger basura. ¡Así de simple!