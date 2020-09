Hablemos de banca ética

En Panamá se ha puesto de moda la denominada Responsabilidad Social Empresarial. Muchas empresas dedican miles de dólares a financiar proyectos sociales y medioambientales, pero ¿realmente la sociedad siente que la empresa panameña, nacional o extranjera, está siendo socialmente responsable? La pregunta cabe más ahora que empiezan a salir informes internacionales sobre movimientos bancarios de actividades sospechosas de corrupción, terrorismo, etc. En Panamá, por su parte, la sociedad siente que la banca panameña está especulando con los prestatarios. No se trata de un caso, el problema realmente está causando ruido y grandes y chicos, sienten que la banca está exprimiéndolos y no hay ente que frene la especulación. Esta realidad tienen que mirarla muy de cerca tanto la Superintendencia Bancaria como los propios banqueros. Europa que va uno, dos, tres y cuatro pasos adelante, fuera de la Responsabilidad Social Empresarial, introdujo la Banca Ética, que es “aquella que se centra en operar y ofrecer productos que creen valor social y son éticamente responsables, además de invertir en productos calificados de moralmente aceptables y no sujetos a la reprobación social”. ¿Están la banca y los banqueros panameños dispuestos a dar ese paso? Lo responsable es que sí, porque de seguir como vamos, la imagen que ya están creándose la banca y banqueros panameños, no es la mejor y esa percepción va en crecimiento. Es hora de incursionar en la banca ética. ¡Así de simple!