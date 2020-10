Recetas del fracaso

Costa Rica vive un momento crucial en su historia y el choque entre el Gobierno y el pueblo, trae al momento lo que ha significado el fracaso de las políticas públicas. Se trata de un paquete de préstamos que pide el Gobierno de Costa Rica, por mil 700 millones de dólares. A cambio, el pueblo debe pagar un aumento en los impuestos. Y este es el ciclo perverso de gran cantidad de Gobiernos latinoamericanos. Se endeudan con el FMI, aumentan los impuestos y luego la receta vuelve y fracasa y empieza el ciclo. Panamá pasó de una deuda pública de menos de seis mil millones de dólares a casi 40 mil millones de dólares en 30 años. El problema consiste en que nos endulzan con el cuento de que para fomentar la economía hay que aumentar el gasto y en teoría es así, pero la realidad de los Gobiernos es otra: Aumentan el gasto, pero no la inversión. Aumentan planilla, viáticos, lujos, salarios, etc. En Costa Rica, el pueblo se plantó y salió a las calles. El Gobierno ha tenido que echar para atrás sus medidas y está al borde del colapso político. ¿Qué le queda a Costa Rica, cuando los mil 700 millones son necesarios para estabilizar sus finanzas? No tiene otro camino que reducir los gastos de planilla, viáticos, salarios y lujo. Tiene que apretarse el cinturón y recurrir a la eficiencia y la productividad. Lo de Costa Rica es un espejo para Panamá y antes de que caigamos en las manifestaciones, hay que empezar por reducir la planilla en, por lo menos, 50 mil puestos innecesarios y que cada funcionario que queda aprenda el significado de eficiencia y productividad. ¡Así de simple!