Panamá ha tenido una economía muy buena, que prácticamente se ha manejado por sí misma. Y esa bendición es coincidente con el establecimiento aquí del Canal interoceánico. De hecho, durante más de un siglo hemos recostado todo alrededor de esa economía transitista y no es hasta ahora que se escuchan más voces clamando por el desarrollo de una economía no solo basada en el Canal, sino que involucre todo el país. Pero así como no hemos hecho mucho por destetarnos del transitismo, tampoco hemos hecho mucho por el ahorro nacional. Al contrario, fomentamos el consumo como fórmula para mover la economía. Y como hay momentos de “vacas gordas y de vacas flacas”, estamos justo en el momento donde se debe fomentar el ahorro para robustecer el país. Ahorrar el prever para el futuro. Genera confianza, estabilidad y riqueza. En el hogar, el ahorro es el capital semilla para cualquier actividad en el futuro venidero. Desde la educación de los hijos, hasta el salvavidas de una desgraciada causada por una enfermedad. El ahorro es clave para la riqueza de una país y es necesario fomentarlo, así como lo hacemos con el consumo. Estamos en el período de “vacas flacas” y nos ha agarrado en un momento donde no prevenimos este problema y ahora todo se nos hará más difícil. Pero como dicen, “no hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista”, es el momento de poner nuestra mejor cara, aprender de los errores y empezar a fomentar el ahorro para evitar que a futuro nos afecte peor. ¡Así de simple!