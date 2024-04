Hace rato tenemos un desencuentro como país. Hay problemas, pero en lugar de buscar fórmulas de consenso para resolverlos, lo que hacemos es pelearnos entre nosotros mismos y los problemas se agrandan. Lo peor es que quien gane las elecciones, será con un tercio de la población y necesariamente el nuevo gobierno tendrá que tirar puentes para poder echar el país para adelante. En pocas palabras, hay que arreglar la casa y eso empieza cambiando el discurso de odio, de división, de pesimismo... Cierto que son varios los problemas, pero no son problemas que no se puedan resolver con consenso. Y es que consenso será la palabra de moda en los próximos meses, pues no habrá forma de cohesionar a la sociedad si no tomamos esa determinación para acercar posiciones. Panamá es una sola y estamos perdiendo la unidad que teníamos por el discurso de odio y de intolerancia. ¿Qué se logra con un país con diferencias muy grandes? El odio o la intolerancia no resuelven el desempleo y mucho menos baja los índices de pobreza o pobreza extrema. Por el contrario, los acrecienta. Hay que aislar a esos grupos que siembran desesperanza y pesimismo y fomentar aquellas personas que se esfuerzan por contagiarnos de alegría y esperanza. Necesitamos un país unido y eso se logra acercando posiciones. Y ese consenso se da con trabajo y con planeación hacia una ruta que nos lleve hacia el desarrollo. Urge arreglar la casa, para volver a encontrarnos. ¡Así de simple!