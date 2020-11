Diputados por parlamentarios

La elección de los diputados del país se basa en un sistema de circuitos uninominales y plurinominales que no tenían otra intención, más que el supuesto equilibrio a la hora de elegir a los miembros del Órgano Legislativo. Lo cierto es que el tiempo ha demostrado que el Legislativo se llena de figuras con una pobre representatividad, pero muy útiles a la hora de ser manipulados por los líderes del colectivo o del Ejecutivo, afectando el verdadero papel que le toca jugar al Legislativo como poder de contrapeso. ¿De quién es la culpa? Pueden hacer chispas contra los miembros de la Asamblea Nacional, pero la culpa es de la sociedad panameña que mantiene un sistema arcaico y corrupto. No importa qué partido está en el poder, lo que basta y sobra saber es que ninguno ha cambiado el sistema de circuitos electorales porque les gusta lo que pueden hacer con la Asamblea. Sin embargo, este sistema está carcomiendo los cimientos de la propia sociedad. Hay mucha gente que promueve cambios constitucionales y el tema vuelve a tomar calor al momento en que el Gobierno está convocando un diálogo nacional para el Acuerdo del Bicentenario. El momento es oportuno para no solo cambiar la forma de elegir a los diputados, sino el sistema presidencialista por el parlamentario. El solo hecho de elegir parlamentarios a nivel de provincias o nacional, cambia la calidad de las representan el Parlamento. Y es que una gran mayoría de los diputados que se eligen hoy, lo logra por las dádivas; es decir, comprando al elector. Hay que apostar por un nuevo sistema político que lleve al país, el primero de América Latina, al primer mundo. ¡Así de simple!