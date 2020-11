Las crisis de los países llevan a las sociedades a tomar por caminos desconocidos y tortuosos. Lo irónico es que, en calma, las decisiones que deben tomarse no llegan a ejecutarse, porque muchos están cómodos, aun sabiendo que el país va hacia el abismo. ¿Por qué esperar a que llegue el peor momento para hacer las correcciones necesarias? Chile es un ejemplo en viviente. Ni Freire ni Lagos ni Bachelet ni Piñeira hicieron los cambios que debían hacer y fue la sociedad la que los empujó y a un costo sumamente alto. Los líderes políticos y empresariales se sentían cómodos con lo que tenían y dejaron pasar el tiempo. Ahora Chile entra en una Constituyente presionado por el pueblo, después de destruir la economía del país. Eso no tiene sentido. Perú es un calco de Chile, igual que Panamá. Lo más sorprendente es que los políticos persisten en un sistema presidencial que ha demostrado ser un fracaso a lo largo de la historia y cuando se les habla de pasar al sistema parlamentario dicen que es un salto muy grande. ¿Acaso pasar del presidencialismo a la dictadura no es peor? Venezuela ensayó con el chavismo y todos saben el resultado. Nicaragua es otro vivo ejemplo. El diálogo nacional permite hablar de esto y más, porque si no hacemos los cambios que se requieren y consensuamos a tiempo, el cambio lo harán de golpe y de eso ya hay experiencias en Panamá.