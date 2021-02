El mundo está cambiando y lo hemos repetido muchas veces. Los países que han estado arriba no necesariamente seguirán en esa posición. En cambio, los que mejor aprovechen esta ventana de la metamorfosis global, podrán escalar posiciones cimeras. Sin embargo, hay que darles un vuelco a las cosas de forma radical. Por un lado, Estados Unidos, que por décadas ha promovido esfuerzos por cambiar regímenes de izquierda, so pretexto de entorpecer su gestión, ha aplicado sanciones ineficaces que solo sirvieron para sacrificar a los pueblos. ¿Cuáles han sido los resultados positivos? Sin embargo, sí se ha visto que esas presiones para cambiar regímenes de izquierda (nunca los de derecha), ha sido fatal. Y hay cantidades de ejemplos. Cuba, cuyos Gobiernos corruptos fueron apuntalados por EUA hasta la revolución, ha sido sometida a presiones y sanciones, que han sacrificado a su pueblo y ha sido por gusto. Todo lo contrario, le dio alas al régimen de la isla para martillar con el eslogan de que su lucha es contra el imperio y en esa retórica, el pueblo ha sido el sacrificado. La metamorfosis global que está sucediendo no da cabida ni para que Estados Unidos aplique acciones contra Gobiernos de izquierda, ni para que los Gobiernos de izquierda sigan con su retórica. Lo que se impone es darle educación, servicios básicos y valores, para que la sociedad se desarrolle. Hay que dar un cambio radical, porque América tiene la gran oportunidad de escalar al desarrollo y dejar atrás esa estela de pobreza y desolación. Lo que se necesita es un plan de desarrollo integral y por eso hay que hacer ese cambio radical. ¡Así de simple!