Politización

La indolencia con que se ha supervisado el manejo de los albergues de menores merece una profunda investigación y que los responsables sean sancionados como establece la ley. Y no solo los funcionarios del Senniaf, sino los directivos de las ONG que recibían fondos estatales y que fue justo donde se descubrió el maltrato y violación a los menores de edad. No cabe duda de que toda la sociedad quiere que el Ministerio Público judicialice el caso y se castigue a los responsables. Sin embargo, el caso ahora está tomando ribetes políticos, porque un grupo de manifestantes quiere sacarle rédito. La indignación ciudadana es lógica, pero los casos datan de varios años. Incluso, hay una exdirectora del Senniaf que fue obligada a dejar el cargo por presiones, ya que metió la nariz más allá de lo que debía. Así que flaco favor se les hace a las investigaciones politizando el problema. Hay que llegar al fondo del asunto. Aquí hay responsables directos que vienen, Gobierno tras Gobiernos, actuando de forma negligente y sus acciones han provocado violaciones graves. Esos son los verdaderos responsables. También son responsables los que debían supervisar, desde el Estado, el funcionamiento de los albergues. Ahora, tomar este caso para politizar no tiene sentido lógico, porque la población no es tonta y sabe perfectamente que hay quienes intentan llevar esto al terreno político que les conviene, pero con esa clara manipulación lo que terminarán haciendo es contaminando todo este caso, afectando llegar a las “últimas consecuencias”. Hay que investigar y responsabilizar a los verdaderos culpables y no aprovecharse de un caso para hacer politiquería, porque la sociedad sabe perfectamente distinguir lo que está pasando. ¡Así de simple!