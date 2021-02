El Ministerio Público, ante la gravedad de lo sucedido en los albergues de menores, debe dejar de ser un ente pasivo y proceder a investigar hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga. El Ministerio Público no debe caer en la trampa del arresto de los altos mandos en las instituciones públicas, como una vez ocurrió con el envenenamiento con dietilenglicol, porque mientras se apresaba a exdirectores de la Caja para calmar la “jauría”, los que hicieron la mezcla infernal estaban muy tranquilos en sus casas. En el caso de los albergues hay violadores y maltratadores, a quienes les debe caer todo el peso de la Ley. Incluso, hablan de “élites bárbaras” que, hasta para satisfacer sus aberraciones sexuales, no han dudado en utilizar a niños y adolescentes, “presos en albergues” que custodian ONG, dirigidas por “pastores religiosos descarriados”, que los comercializan al mejor postor, “como quien vende semovientes en subastas ganaderas …”. Es lo que plantea el ciudadano preocupado, Lisímaco López, al afirmar que “varias veces se ha destapado ese comercio ilegal y monstruoso, que lleva varios lustros bajo la sombra, ahora, en estas dos últimas semanas y gracias a las investigaciones de una subcomisión de la Asamblea, lo que hay que hacer es pararlo y sancionar a los involucrados … Atacar a las nuevas autoridades no resuelve nada y más bien distrae la solución …”. El Ministerio Público tiene que actuar sin “escondidiños de los hallazgos” y el Órgano Judicial tiene que actuar sin temor, porque la consigna es caiga quien caiga. ¡Así de simple!