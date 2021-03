“La juventud está manifestándose y cada día tiene más confianza en sí misma. Propone, se manifiesta y empieza a influir en la sociedad. No ve las cosas solo blanco o negro […]”

La realidad de los países está cambiando y eso deben tomarlo en cuenta los líderes de los diversos países. Y es que la juventud dejó de ser pasiva y se está manifestando. Lo ha hecho en Chile, en Guatemala, en Costa Rica y también en Panamá. Si se analizan los rangos de edad en las propuestas del Pacto del Bicentenario, las edades entre los 18 y 40 años fueron los más activos. Es decir, están manifestándose y proponiendo, mientras que el grupo de mayor edad está quejándose, refunfuñando y sin propuestas. Justo es lo que también pasa con los políticos que están sumidos en la burbuja de la quejadera y no proponen. Sobre la Caja de Seguro Social hay un diálogo y las decisiones se toman por consenso. Van dos meses de instalación de este diálogo y no hay avances, porque los jubilados están trancando las cosas. Es exactamente lo que pasa en la realidad; los viejos que debieran dar el ejemplo y a sabiendas de que juegan con el futuro de los jóvenes, son los que quieren mantener el “statu quo”, sin siquiera vislumbrar que la realidad les va a pasar por encima. La juventud está manifestándose y cada día tiene más confianza en sí misma. Propone, se manifiesta y empieza a influir en la sociedad. No ve las cosas solo blanco o negro; cuestiona y participa y quiere abrirse un espacio en el liderazgo de los próximos años. Es una juventud vigorosa que labra su camino y aunque los obstáculos son grandes, está dispuesta a vencerlos, lo que anima sobre el futuro político del país. ¡Así de simple!