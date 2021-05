Es una señal inequívoca: en el país en que no hay libertad de expresión, hay dictadura. Y cuando no hay libertad de expresión, todas las libertades quedan desprotegidas. Es lo que ocurre en Venezuela, Nicaragua, Cuba, China, Rusia, aunque haya quien defienda esas formas de sometimiento a los pueblos, so pretexto de que se lucha contra “el imperio”. La libertad de expresión es un derecho inalienable, pero llega hasta donde choca o atenta contra otro derecho. Panamá goza de libertad de expresión y eso hay que defenderlo en todos los sentidos. Defender la libertad de expresión como parte fundamental de la democracia y defenderla también contra esos que so pretexto de esa libertad de expresión atentan contra la reputación de las personas. Y es que aquí entra en función el respeto, que es un valor fundamental para el desarrollo de las sociedades. No hay nada que atente más contra la democracia que la ausencia de respeto. El respeto a la vida, el respeto a la propiedad privada, el respeto a la libertad de expresión, el respeto a la democracia… Hoy, que conmemoramos el Día de la Libertad de Expresión, es oportuno ahondar en lo que perdemos cuando extendemos la libertad de expresión para ofender y atacar a enemigos, porque es como abrirle la ventana a la anarquía y allí surgen los dictadores. La libertad de expresión se defiende y se protege y en eso tenemos que trabajar fuerte en Panamá. ¡Así de simple!