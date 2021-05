Jugar con fuego

La justicia tiene que ser recta y mantener los principios que la soportan, porque cuando esto se tuerce, se juega con fuego y podemos terminar quemados como sociedad. En el caso de la prescripción o no del caso de los “pinchazos”, por el que se juzga al expresidente Martinelli, el tema está en boga. Y es aquí donde el juzgador tiene que empinarse por encima de todo y decidir en derecho lo que cabe. Porque no se trata de si es Martinelli o Juan Pueblo; es el principio lo que determina. Es justo el caso de la energía eléctrica, donde en el Gobierno de Varela interpretaron como correcto que el control del 25 por ciento de la generación eléctrica correspondía a cada una de las formas de generación; es decir, sol, agua, viento, gas, diésel, búnker, etc., y no al todo sumado. Hoy, cuando una sola empresa superaría con la suma del todo ese 25 por ciento, entonces las quejas salen a relucir, pero cuando esa interpretación convenía, no abrieron la boca. Y es allí donde los principios son importantes y en la justicia es un asunto más grave. La justicia no debe ser usada para conveniencia de uno o para afectar a otro; la justicia tiene que basarse en la correcta interpretación del derecho. Panamá es cuestionada por la corrupción y en materia judicial, las quejas son bastantes. Estamos a las puertas de un estallido social como ocurrió en Chile, Ecuador y ahora Colombia y lo menos que debemos hacer es encender la chispa. No juguemos con fuego, porque nos podemos quemar. ¡Así de simple!