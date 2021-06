Por el bien común

“El periodismo tiene que comenzar a desentrañar la corrupción en todos sus niveles y centrarse en el bien común y no trabajar intereses particulares”

Lo más importante en una sociedad es buscar el bien común. El problema es que Latinoamérica no hace eso y por “bien común”, se entiende el “bien para el que está en el poder”. Lo triste es que hay grupos que se asientan en el poder y su estrategia es mantener entretenida a la masa para que no se manifieste. Desde hace años, ese “poder” concluyó que el control de la información es prioritario y por eso esta solo gira en una de las variantes de la corrupción. Se trata de la corrupción política y la mayoría de los periodistas solo saca filo de esta y deja por fuera la corrupción que verdaderamente está sangrando nuestras sociedades. Y es que la corrupción está en los altos precios que pagan los consumidores por medicamentos, electricidad, libros escolares, combustibles, fertilizantes, alimentos… Los comunicadores están en deuda con ir más allá de las investigaciones sobre la corrupción política y adentrarse en descarnar la corrupción en todo el sentido de la palabra. Solo hay que analizar, por ejemplo, en Panamá, cómo en los supermercados se vende carne de res sin clasificar, pese a que existe una ley al respecto. ¿Qué decir de los productos que tienen etiquetado en cuanto idioma existe, sin que se aplique el idioma español que es el oficial en Panamá? El periodismo tiene que comenzar a desentrañar la corrupción en todos sus niveles y centrarse en el bien común y no trabajar intereses particulares. ¡Así de simple!