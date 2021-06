“[…] como don Daniel no quiere soltar el poder, decidió meter presos a todos sus adversarios […]. Pero la izquierda latinoamericana no ha dicho una palabra. […]. Aquí, en Panamá, no han escrito ni una línea […]”

Uno de los grandes males de nuestros políticos, sean de izquierda o de derecha, es la doble moral. Aplauden o critican lo que les conviene y actúan siempre de la misma manera. Lo que sucede en Perú es un tema serio, porque a diferencia de lo que pasó en Honduras con Salvador Nasralla, quien le llevó una ventaja de casi cinco puntos (45,17 % a 40,21 %) a Juan Orlando Hernández, terminó perdiendo la Presidencia; en el país andino la diferencia es de menos del uno por ciento de los votos entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori. La izquierda latinoamericana se ha unido a favor de Castillo y se levantan voces contra la oligarquía peruana por querer “robarse” las elecciones. Todas estas voces se escuchan en cada país latinoamericano. Lo real es que tanto la izquierda como la derecha no buscan el bien de los pueblos, lo que quieren es disfrutar del poder. En Nicaragua, el presidente Daniel Ortega, es aliado de la izquierda latinoamericana y enfrenta unas elecciones que le harían perder el poder. Pero, como don Daniel no quiere soltar el poder, decidió meter presos a todos sus adversarios en la carrera presidencial. Pero la izquierda latinoamericana no ha dicho una palabra. Está sorda y muda. Aquí, en Panamá, no han escrito ni una línea; no han salido a defender la democracia en ninguna emisora ni en la televisión. Es la doble moral, porque su único fin es el poder. Es la triste realidad. ¡Así de simple!