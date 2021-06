Educar a los niños

Al gran Pitágoras se le atribuye la reflexión “Educad a los niños y no tendréis que castigar a los hombres” y muchos son los ejemplos de los que hacen todo lo contrario. Castigan al niño para “tener al hombre controlado”, y el resultado es el fracaso. Los niños de por sí nacen con un instinto de explorar y es nuestro deber ahondar en lo que les interesa, los atrae, los intriga… A los niños hay que introducirlos desde temprano en cosas tan elementales como las finanzas, para que aprendan a manejar con responsabilidad el dinero y luego, cuando adultos, hombres o mujeres, no sean víctimas de financieras y agiotistas. Enseñarles el hábito del ahorro. Es más, este debe ser un buen impulso desde las escuelas, como se hacía antaño. Hay que sembrarles en sus cabecitas el amor por el prójimo, por los animales. ¡Qué bien se siente vivir en un ambiente sano, respirar aire puro y admirar la naturaleza! La sociedad olvida lo que realmente es la piedra angular y se trata de la familia. Mientras sigamos dividiendo la familia y no educando a los niños, iremos a la deriva. Es lo que ha pasado durante los últimos 30 años, porque caminamos sin plan. Ahora es el momento de hacer un cambio y volver a la reflexión de Pitágoras. Si queremos tener un mejor Panamá: “Educad a los niños y no tendréis que castigar a los hombres”. ¡Así de simple!