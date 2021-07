Un sindicato en la Unachi

Uno de los grandes problemas de la Caja de Seguro Social, aparte del insostenible programa de Invalidez, Vejez y Muerte, es la cantidad de empleados que tiene. Allí se sabe cómo la persona es nombrarla y para eso son especialistas los políticos que usan la Caja para llenar su cuota de espacios. Si el empleado es ineficiente, no hay problema; allí lo difícil es que lo boten, porque tiene una serie de procesos. Pero en la Caja, además, hay varias docenas de sindicatos, gremios y asociaciones y de todos los tamaños y colores. Estos gremios hacen dificultosa la operación de la entidad, porque la eficiencia no es la que está como prioridad, sino la subsistencia de sus “conquistas”. En la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) acaba de presentarse un pliego de cargos de un sindicato dentro de la esa universidad y pretende que las autoridades firmen una convención colectiva. Los sindicatos, asociaciones y gremios de docentes, estudiantes y administrativos son válidos y merecen tener un espacio, pero ya sabemos lo que ocurre en la Caja y en otras instituciones. El engrandecimiento y orgullo de una entidad está en su gente, pero si esa gente no busca engrandecer ni hacer orgulloso al país, sino que solo quiere prebendas, entonces la cosa no funciona. El sindicalismo funciona cuando está bien encaminado, pero esa no es la experiencia de la Caja. En la Unachi, sus autoridades deben estar muy atentas, porque, de prosperar la medida, lo que está en juego es la educación superior. ¡Así de simple!