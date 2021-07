Apoyemos a nuestro sector agropecuario

El sector agropecuario del país ha dado la cara durante la pandemia. Con dificultades de todo tipo, los productores de los diversos rubros han sabido enfrentar dificultades de toda índole. Muchas veces durante los peores momentos de cuarentena y limitaciones de movilidad, nos preguntamos: ¿cómo estarán haciendo los productores para cumplir con las necesidades de una sociedad que tenía que seguir consumiendo? Muchos productos de importación bajaron su ritmo de llegada y, sin embargo, a pesar de los peores presentimientos, nunca hubo desabastecimientos importantes de la producción local. Supieron estar a la altura de las circunstancias. Eso hay que reconocerlo y corresponderlo. Ahora hay preocupación en el sector, porque, como resultado del Tratado de Promoción Comercial entre Panamá y los Estados Unidos, el próximo año, algunos productos -el arroz, entre ellos- empiezan a desgravarse, abriendo las posibilidades de importación. Una buena decisión, la del MIDA y el MICI de establecer una mesa de trabajo con los productores para definir las afectaciones y encontrar alternativas. No hay duda de que el Tratado está vigente, pero también hay que reconocer que la pandemia ha causado grandes perjuicios a un sector que ya estaba muy golpeado desde antes. Siempre, a través del diálogo, se pueden encontrar mejores soluciones. Es el momento de saber empinarse y respaldar a quienes trabajan la tierra, con alternativas sensatas, ajustes serios y respaldos financieros reales y efectivos. La consabida soberanía alimentaria no puede ser discurso. El reto está planteado y no se puede dejar para último minuto.