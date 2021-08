Lo que envuelve la crisis humanitaria que viven Panamá y Colombia con los migrantes es perverso, porque esconde un “negocio” ruin como la trata de personas. “Coyotes”, que no se les puede llamar personas, aprovechan el desespero de los migrantes y cobran cientos, miles, millones de dólares por la “guía” hacia su libertad, sus sueños, atravesando la selva de Darién, donde muchos yacen en el camino. Es lo cruel de esta triste historia que viven los migrantes que se aglomeran entre los dos países en su viaje hacia Estados Unidos. Según los informes, en los últimos días, al menos ochocientas personas se aventuran a cruzar diariamente la selva de Darién. Les toma varios días, hasta cuando aparecen al otro lado, en Panamá, donde se les atiende en la Estación de Recepción Migratoria de Bajo Chiquito. ¿Quién para este flujo migratorio? Es necesario que el caso se eleve a la Oficina de Seguridad de las Naciones Unidas, porque ya se trata de un problema de seguridad nacional que no corresponde únicamente a Colombia y Panamá. Y en esto, Panamá tiene que ser más enérgico y firme, exigiendo la actuación de la ONU y de Estados Unidos, ya que hasta ahora parecen cómplices, al igual que los países de donde salen los migrantes, al no intervenir en el asunto y dejarlo como si solo fuese un problema entre Colombia y Panamá. Es hora de pararse firmes. ¡Así de simple!