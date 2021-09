Hay que ponerse serio

La situación es grave. Todos los días, un asesinado en cualquier barrio o urbanización del país. No importa ya el nivel social. Y no son hechos aislados, como era y es la frase de salida de las autoridades. Se trata ya de una penetración de los capos de la droga en las instituciones. Se sienten dueños y señores: intocables. Sin embargo, todavía estamos a tiempo para frenar este problema que nos atañe a todos. La penetración del narcotráfico en las instituciones es lo más nefasto que nos puede pasar y mientras los gremios, periodistas, dirigentes políticos se desgañitan en la corrupción, los narcos están avanzando poco a poco en la toma del poder legislativo, del poder judicial, de las instituciones de seguridad en el aeropuerto, en aduanas, en los puertos. Se han detectado agentes penetrados en el Senan, la Policía, el SPI, en el propio Ministerio Público, etc. El financiamiento privado de las campañas políticas es la manera más expedita que tienen los capos para sacar electos a sus cuadros. Lo triste es que los propios partidos políticos y las autoridades electorales lo aceptan. Le ponen topes sí, pero es como una apariencia, porque saben que en la Asamblea lo van a cambiar, como ya se ha hecho. Y para esa delincuencia que usa el sicariato para arreglar cuentas donde y cuando sea, las autoridades tienen que actuar firmes y contundente. Estamos jugando con fuego y todos resultaremos quemados. ¡Así de simple!