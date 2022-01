Amenazas crecientes

La pandemia por la COVID-19 tiene al mundo revuelto. Ha afectado la salud, pero también le ha asestado un duro golpe a la economía mundial. Mas, la situación lejos de acabar, está solo dándonos una probadita de lo que viene. El más reciente estudio publicado en la revista médica The Lancet indica que las superbacterias acabarán con la vida de diez millones de personas por año, en las próximas tres décadas. De hecho, ya matan a más personas que el sida, la malaria y hasta varios tipos de cáncer. Y sobre los virus, Sarah Gilbert, una de los creadores de la vacuna Oxford-AstraZeneca, advierte que “las pandemias futuras podrían ser más letales que la actual crisis de la COVID-19”. Panamá tiene que mirar con luces largas y proyectar, entre sus inversiones, un buen presupuesto para nuestros científicos. El país no puede quedar a expensas de las investigaciones internacionales, sino que aquí tenemos que hacer lo nuestro, sobre todo porque tenemos una experiencia ganada con el Instituto Conmemorativo Gorgas. Igual hay que apoyar la investigación científica en las universidades, porque lo que sí que nos ha enseñado la COVID-19 es que el que no está preparado, recibe el peor golpe. Hay que fortalecer nuestras instituciones de investigación científica, porque hay que estar preparados ante las crecientes amenazas de virus y bacterias. ¡Así de simple!