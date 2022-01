Rusia sabe que el momento clave para su transformación como superpotencia ha llegado. Ha trabajado desde hace años y así se ha (literalmente) anexado a Crimea, una península del este de Europa, ubicada en la costa septentrional del mar Negro y con Bielorrusia tiene una alianza estratégica que, incluso, el presidente de ese país, Alexander Lukashenko, ha advertido: “Nosotros no queremos territorio de otros países. Tenemos bastante ya. Queremos mantenerlo y convertirlo en un lugar mejor. Esos son nuestros objetivos. Sí. Lo repito una vez más, por si alguien no lo ha entendido: lo lamentaréis durante mucho tiempo. No es una amenaza, sino una simple advertencia”. Y la determinación es evitar que la OTAN despliegue un sistema logístico de defensa y apoyo de ingeniería para la región e incorpore a Ucrania a la organización. En pocas palabras, Rusia solo retrocederá si la OTAN repliega sus planes, lo que significará también un gran revés para Occidente. El presidente ruso Vladimir Putin sabe que este es el momento clave y más cuando en una eventual guerra, tiene a Europa arrinconada, ya que le provee el 40 por ciento del gas que consume. Pero también es el momento clave para activar la diplomacia y evitar la guerra, que a todas luces traerá a un vencedor, pero en la práctica perderemos todos. ¡Así de simple!