Acabar con la maleantería

Decíamos en estas mismas líneas que no solo es la empresa que maneja inadecuadamente el vertedero, sino que todo el proceso de recolección de basura es un desastre. Y todo se debe a que detrás hay un negociado, que va desde venta de piezas de los camiones recolectores, hasta lo que pasa en el mismo vertedero. Que se trata de una sinvergüenzura. Para un abogado conocedor del problema, el término sinvergüenzura es un calificativo muy suave, porque en este caso existen varios delitos; entre otros, asociación ilícita para delinquir, peculado, corrupción y un largo etcétera. Que es un problema sistémico de la administración pública desde hace varias décadas. En todos los Gobiernos han existido depredadores del equipo rodante de las instituciones del Estado, del Gobierno central y municipal. Todas esas entidades tienen cada una por separado talleres de mecánicas donde le sacan piezas a los autos y camiones y lo venden a empresas del mercado negro (de chapistería y mecánica, incluyendo muchos rastros improvisados). Que las instituciones respectivas no hacen su trabajo de fiscalización y control. Se trata, pues, de un negocio millonario. Aparte de que las penas son bajas, y que, por falta de control, los delincuentes funcionarios hacen fiesta con los recursos del Estado. Es inmenso el robo de gasolina, baterías, llantas, etc. ¿Qué esperan las autoridades para frenar este robo descarado? No hacer nada es seguir en el error. ¡Así de simple!