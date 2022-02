La politización se ha introducido en todos lados. Los políticos hacen uso de ella solo para hacer daño al poderoso de turno, sin importar el efecto colateral. Es como un joven que lanza un garrote y tumba todo el racimo de mangos, pero su intención era tumbar el único que había maduro. El efecto colateral es perverso. Pero no solo los políticos politizan el ambiente; también los gremios de profesionales. Uno afirmó sobre la destitución de 16 mil trabajadores del aseo en un ministerio, pero resulta que en todo el país no hay 13 mil empleados en ese rubro. ¿Por qué inventarse esa historia? Otro gremio sacó un comunicado y uno de los responsables del gremio aduce que nunca firmó ese comunicado, dejando saber la falsificación de que fue objeto. El tema del fuero electoral, otro ejemplo. Se trata de un mecanismo que utilizan los políticos para protegerse o escabullirse de cualquier investigación de que son objeto, pero ahora se pone en boga su eliminación porque el enemigo echó manos de ese subterfugio. Antes a nadie le molestaba el fuero. La politización de las cosas no lleva a buen puerto. Lo mejor es la reflexión serena y mesurada para dar buena guía. Panamá merece la unidad, pero todas estas exaltaciones llevan más a la división, y, divididos no nos vamos a desarrollar. ¡Así de simple!