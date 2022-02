Miembros de los partidos políticos están inmersos en luchas internas que demuestran que lo único que les interesa es tomarse el control de sus partidos, muy alejados de construir un plan de desarrollo para el país. Es decir, lo que menos les importa es la sociedad para la que dicen servir. En estos días, el cantautor y ex candidato presidencial Rubén Blades publicó un escrito en el que recordó que tal es el terror que Martinelli “inspira a sus anteriores aliados, que mi participación electoral es ahora viable para los que me tildaron de bohemio, drogadicto, oportunista, engreído, arrogante, comunista, ignorante y norieguista, cuando fui candidato a presidente por el MPE (Movimiento Papa Egoró) en el 1994”. Lo que Blades reseña es justo lo que ocurre con la clase política-empresarial panameña. No les interesa la sociedad; les interesa el control de los bienes del país, porque de eso han vivido y de eso dependen sus riquezas. “La preocupación de los que patrocinan mi participación parece concentrarse exclusivamente en utilizarme para evitar la posibilidad presidencial de Martinelli. Que yo sepa -dice Blades- ninguno de ellos ha identificado la necesidad de eliminar y reemplazar el corrupto y fracasado Estado clientelista señalándolo como el principal objetivo electoral. No hacerlo los convierte de hecho en defensores del statu quo, algo para mí inadmisible”. Y solo hay que ver la corrupción existente en la venta de medicamentos y de alimentos, para darse cuenta de que el interés no es el país, es su bolsillo. ¡Así de simple!