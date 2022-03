Rehenes de una muralla

Cuando el Gobierno del entonces presidente Juan Carlos Varela negoció la construcción de una vía hacia San Carlos, los trabajos alegraron a los miles de residentes y viajeros por lo que eso representaría. Lo triste es que los trabajos iniciaron y se colocaron murallas “jersey” en el lugar conocido como La Pesa de La Chorrera, donde se construiría una estructura como parte de esa nueva vía. Luego los trabajos se detuvieron y ahora los viajeros son presa del enorme tranque sin sentido que representa la muralla “jersey”. Lo peor es que, no siendo esto una ciencia nuclear, a los del Ministerio de Obras Públicas, tanto de la administración pasada como la actual, no les da por mover la muralla y permitir que el tráfico fluya con más rapidez. Estas son las incongruencias que atascan el desarrollo del país, porque aquí no hay justificación que valga sobre el problema que causa esta muralla, pues en lugar de que los conductores tuviesen una nueva vía, lo que ganaron fue un nuevo tranque. Son miles de conductores afectados a diario, y mucho más cuando son días festivos, por este embudo que se forma en el libre tránsito. Aun cuando haya negociaciones de por medio, esto no es justificación para mantener estas murallas obstaculizando el tráfico. Las pequeñas cosas hacen la diferencia y mover esas murallas es una de ellas. Háganlo ya. ¡Así de simple!