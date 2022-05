La bolita de cristal

¿Qué país tendremos en diez años? ¿Qué mundo tendremos en diez años? Quizás muy pocos se pongan a reflexionar sobre el futuro inmediato y muchos no se atreven a sacar su “bolita de cristal” para predecir lo que se viene. Sin embargo, las señales están allí y solo hay que unir la información para tener un panorama sobre lo que se viene. En Panamá, por ejemplo, tendremos un problema de agua abismal si no decidimos cómo administrar este aún abundante recurso, para que nos beneficie tanto en la labor agrícola como en el funcionamiento del Canal y, sobre todo, para el consumo humano. También nos espera la anarquía, si no se controla la toma de las estructuras institucionales como de los partidos políticos por parte de los barones de la droga. Si no se atienden los graves problemas sociales de las periferias de la ciudades, no solo se agravará, sino que aumentará la inseguridad y el pauperismo se extenderá geográficamente. Los líderes políticos que quieren administrar este país, ya deben empezar a dar soluciones. Nutrirnos con sus ideas sobre el futuro inmediato de cómo harían para resolver todos estos problemas. Seguir con la criticadera es seguir acentuando los problemas, cuando lo que la sociedad quiere es solución. Que saquen sus “bolitas de cristal” y nos enseñen qué futuro nos darán a los panameños. ¡Así de simple!