Bajo control

Los efectos de la guerra están causando problemas en el mundo. Lo peor es que nadie sabe cuándo acabe o si la conflagración va a extenderse hacia otros países. Lo más probable es que así sea. Ya sufrimos el aumento en los combustibles que han encarecido todo. Ahora se suma un problema con los aceites de cocina. Panamá no escapa a esta realidad y el efecto que ya tiene es arrollador. Los próximos meses serán peores con rubros como el arroz, cuyos productores no han sembrado la cantidad acostumbrada por los altos costos de los insumos. En pocas palabras, los efectos de la guerra seguirán aumentando, al menos que la propia población tome conciencia de ello. Una de la alternativas que tiene la gente es producir sus pequeñas parcelas en casa, así como el uso del transporte público para movilizarse a sus trabajos en lugar de llevar sus autos. Hasta ahora la gente ha estado esperanzada conque esta pesadilla pase lo más pronto posible, pero todo indica que no es así. Que hay estrategias geopolíticas que dan señales sobre los cambios que hoy experimenta la humanidad; cambios que aún no sospechamos de qué se tratan. Por lo pronto, lo recomendable es prudencia y sobre todo, tener el control sobre nuestro entorno individual. ¡Así de simple!