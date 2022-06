El desgaste del sistema

América Latina está en un laberinto que tiene salida, pero requiere del esfuerzo de todos los sectores. Se trata de que tiene en común un sistema perverso que crea reyezuelos de cuatro o cinco años, quienes durante ese tiempo lo que hacen es lucrar para sí. Son muy contadas las excepciones donde un ex presidente o ex presidenta termine el período sin estar en una condición económica muchísimo mejor de lo que tenía cuando empezó el cargo. Y no necesariamente por el ahorro del salario devengado. Casos excepcionales como el uruguayo José Mujica no se ven. ¿Cómo multiplican sus activos estando “al servicio de la Patria”? Para terminar con esa caricatura de “democracia” hay que hacer un cambio radical de sistema. Del presidencialista pasar al Parlamentario que ha demostrado ser más democrático y que promueve el desarrollo nacional de los respectivos países. Panamá tiene inmensas riquezas, pero con el sistema político imperante, esa riqueza no será para el usufructo y desarrollo de todos los panameños, sino que terminará en el bolsillo de unos cuantos. En Panamá no somos la excepción y para poder salir de este laberinto, hay que trabajar en una propuesta colectiva que nos haga trascender este desgastado sistema presidencialista que nos está ahogando. ¡Así de simple!