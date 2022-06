El aumento descontrolado de los combustibles está causando graves efectos en nuestras economías. El mundo sufre, Latinoamérica sufre y por supuesto que Panamá. En El Salvador, el presidente Bukele ha tomado medidas para abaratar el precio de los combustibles para toda la población y en Panamá, el gobierno ha congelado el precio, pero solo para los transportistas. El problemas es que el combustibles es un producto que afecta toda la economía y está causando un efecto inflacionario brutal. Es el momento de que el tema se analice con premura y que no solo sea el congelamiento de precios para los transportistas, sino para toda la población. No hacer nada es dejar que la inflación se dispare más y que productos de primera necesidad sea prohibitiva su compra para los panameños. Es oportuno también que se tomen medidas urgentes en la esfera gubernamental para ahorrar combustibles. Los productores de cebolla, los de maíz; el que produce zanahorias y papas, etc, están atravesando por un problema serio por el aumento del combustible. Estamos conscientes de que el problema es externo, pero hay que adoptar medidas internas que mitiguen ese aumento desproporcionado. Es oportuno que gobierno y empresa privada se sienten a analizar cómo ayudar a la población en este momento crítico. ¡Así de simple!