La terquedad de una guerra

¿Quién gana la guerra Rusia-Ucrania? Nadie. En todo caso, la ha perdido el mundo. Alemania está al borde del colapso, porque no tiene gas. Ya casi ni tienen botellas para las cervezas y así gran parte de Europa. Putin invadió Ucrania para que no formara parte de la OTAN, pero esto motivó ahora que Suecia y Finlandia se metan en la organización; que Ucrania entre en un lapso de tiempo a la Unión Europea y se arme hasta los dientes. Se han encarecido los productos de todo el mundo. Estados Unidos tiene un problema serio con la inflación y el precio de la gasolina los tiene al borde del colapso. China, que debió aprovechar ser el balance de todos y demostrar su valía geopolítica, se quedó callada y con esto demostró su inclinación por Rusia. Ahora China sufre de una recesión económica que hasta los empresarios inmobiliarios aceptan ajo, trigo y otros productos como abono de casas, porque las ventas se han caído a un nivel de desespero. La guerra ya nadie la gana, pero todos la perdemos. Lo que urge es que la ONU se haga sentir y llame a todas las partes, no solo a Putin y a Zelenski, sino a Biden, Xi Jinping, Macron, Jhonson, Scholz, Draghi, etc., y lleguen a un acuerdo de paz. La humanidad ya no está para conflictos; está para apoyarse y disfrutar de la vida, mientras nos desarrollamos como personas. La terquedad de la guerra es la antesala para retroceder como especie. ¡Así de simple!