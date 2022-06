Medicinas a precios justos

La salud física de las personas es primordial en cualquier sociedad. Pero cuando se lucra con la salud, las cosas no caminan bien. Las medicinas son productos de primera necesidad y ningún gobierno en Panamá le ha puesto un alto a las empresas farmacéuticas que venden a precios de estafa, con ganancias tan brutales que dan vergüenza. Panamá es un país donde convergen personas de todo el mundo y les asombra la espectacular subida de precios en los medicamentos aquí comparado con sus países. Pero nadie hace nada. Una de las razones para estos altos precios es que aquí funciona un oligopolio, donde las mismas empresas que controlan el mercado venden tanto a las instituciones públicas como en el mercado privado. Y el problema es que las instituciones públicas están casi siempre sin los principales medicamentos y los afectados tienen que comprar sus medicinas a estos precios tan altos en el sector privado. ¿Por qué no se permite la importación de medicamentos que vengan con el registro sanitario de la FDA, EMA u otro de reconocimiento mundial, sin tener que pasar por el filtro de Farmacias y Drogas? La respuesta es obvia. Farmacias y Drogas es necesaria para los que forman parte del oligopolio de los medicamentos. Hay que liberar la importación de medicinas y superar el nudo gordiano de Farmacias y Drogas que no funciona. ¡Así de simple!