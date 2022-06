Es un suplicio el que no haya medicamentos en la CSS y bien ha hecho el gobierno en poner en práctica el "sí hay" y su programa "Medicsol". ¿Y los no asegurados? El gobierno tiene que acabar con el oligopolio existente, donde aquí cuesta una pastilla, lo que cuesta la caja en otros países. Si las empresas farmacéuticas no rebajan sus precios por sí mismas, habrá que obligarlas y el gobierno tiene los mecanismos suficientes para hacerlo. De acuerdo con un empresario que ha estudiado este tema, en Panamá el 93.1 por ciento de los medicamentos son más caros que en el resto del mundo y el 89.4 por ciento son más caros que en el resto de Latinoamérica. Esto se debe a que los mismos que venden las medicinas a la CSS, son los dueños de las cadenas de farmacias privadas. Además, tienen la eficiente colaboración de funcionarios de la Caja, Farmacias y Drogas y de la Contraloría. Hay que romper con ese nudo gordiano y acabar con el "no hay" en la Caja, pero también con los altos precios de los medicamentos en las farmacias privadas. Se ha dado el primer paso; ahora hay que tomar una firme decisión con el segundo. ¡Así de simple!