El descontento popular se utiliza como arma política y quienes carburan contra el “status quo”, so pretexto de buscar una mejor alternativa para el país, terminan causando más daño a toda la sociedad. Más de uno ya vaticina en Panamá el "estallido social", pretendiendo que la gente salga en masa a protestar, causar estragos y asestar severos golpes a los bienes públicos y privados. Pero los estallidos sociales ya han demostrado que enredan más que ayudan; dividen y generan un malestar que empobrece más a esos mismos que participan de las protestas. Los ejemplos son muchos, en Chile, Colombia, Ecuador, Costa Rica, etc. Panamá, al igual que el resto de América Latina, tiene un grave problema de corrupción en todos sus niveles. El presidencialismo es un sistema que crea reyes de cinco años, que deshacen durante su período lo que construyó el antecesor, buscando prolongar el reinado, pero como el tiempo no le da, florece el descontento social y paralelo, la corrupción cobra más vida. Es nuestro círculo vicioso que no se resolverá mientras persistamos con este sistema arcaico, obsoleto y desastroso. Hay que emigrar al parlamentarismo o al menos, al semi parlamentarismo, porque seguir como vamos es seguir en el error. ¡Así de simple!