Lo irónico de los líderes sindicales y políticos que añoran que Panamá se convierta en un país con régimen totalitario, es que no sopesan la libertad que tienen en este país para manifestarse y opinar como quieran. Hace unos meses, en Cuba, decenas de isleños se manifestaron contra el régimen castrista, y hoy los líderes de esas revueltas están encarcelados por atentar contra la 'estabilidad del régimen'. En Panamá, si fuese totalitario, estos dirigentes que han paralizado ilegalmente al país por tres semanas ahora estarían encerrados en una celda y sin derecho a comunicación alguna. Sin embargo, todos están libres, y los docentes siguen cobrando sin trabajar. Es la diferencia de un país libre con uno con régimen totalitario, donde no hay cabida para el disenso y no vale opinión contraria al régimen. Esa libertad que tenemos en Panamá es la que hay que proteger. Pero esa libertad tampoco da cabida para que se le falte el respeto al presidente de la República. Es hora de que cada persona que se manifieste, tome conciencia del valor de la libertad y no caiga en el irrespeto a la autoridad, porque eso va minando la credibilidad y la institucionalidad del país. Cierto es que tenemos problemas, pero hoy lo más importante es defender nuestra libertad. Solo hay que mirar a los regímenes totalitarios para ver las semejanzas y darse cuenta de lo valioso que tenemos los panameños: la libertad. ¡Así de simple!