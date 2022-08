Carreras técnicas

Dice un estudio que “de las personas mayores de veinticinco años, el 84,6 por ciento se graduó de la escuela secundaria, un 52,6 por ciento asistió a algún colegio, el 27,2 por ciento obtuvo una licenciatura y el 9,6 por ciento obtuvo un título de posgrado. La tasa de alfabetización es de aproximadamente un 99 por ciento”. Y se trata de la primera economía del mundo y de un país desarrollado. ¿Cuáles son las cifras en Panamá? La realidad lleva a concluir que los panameños debemos modificar nuestros planes de estudios, porque no estamos logrando los objetivos adecuados. Un especialista también concluyó que en Estados Unidos, del cien por ciento que ingresaba a la escuela, el 80 por ciento lograba terminar la escuela secundaria. A la hora de entrar a la universidad, un 20 por ciento decidía no seguir una carrera universitaria. De la cantidad que ingresa a la universidad, 20 por ciento se retira en el camino y al final, del 100 por ciento de los niños que ingresaron a la escuela, menos del 40 por ciento logra graduarse, pero lo trágico es que de esa cifra, solo 20 por ciento termina trabajando para lo que realmente estudió. En Panamá estamos formando estudiantes para que obtengan licenciaturas, pero nuestra experiencia es que hay mucho trabajo técnico que no tiene mano de obra. En pocas palabras, en el país y sobre todo en el interior del país es fácil encontrar un licenciado sin trabajo y muy difícil encontrar un plomero para darle un trabajo. ¡Así de simple!