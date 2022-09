Jubilaciones para disfrutar

Desde hace años el sistema de pensiones de la Caja de Seguro Social no es sostenible y lo peor es que no se le habla con claridad a la gente

En estos días que han surgido informaciones “mete miedo” sobre la inminente quiebra del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja de Seguro Social, mucha gente está preocupada porque no tendrá jubilación. Lo cierto es que desde hace años el sistema de pensiones de la Caja no es sostenible, y lo peor es que no se le habla con claridad a la gente. Desde los primeros años de la humanidad se sabe de la necesidad de garantizar el futuro de nuestros viejos. Incluso, la Ley de Moisés estableció que la gente al cumplir 50 años se encargaría de disfrutar con júbilo lo que había conseguido. El problema es que aquí hay teóricos que insisten en que la jubilación no sea el disfrute con júbilo, sino que se pase a la vejez con dificultades. Así que hay que cambiar el chip y en lugar de planificar el sistema de pensiones para que en lugar de que un viejo se vaya a pasar trabajo, se planifique un sistema para el disfrute con júbilo del retiro. ¿Qué alimentará ese sistema? Aparte de las cuotas, ¿por qué no un banco, ingresos por los corredores, una represa hidroeléctrica o un campo de energía solar, por el ITBMS, etc.? Son solo ideas para tener pensiones de bien, en lugar de poner a sufrir a nuestros viejos. ¡Así de simple!