Los políticos y dirigentes panameños todavía no visualizan lo que viene en el futuro inmediato y las enormes oportunidades y peligros que se avecinan. El mundo está en una guerra que, en lo práctico, se produce en Ucrania, pero lo real es que se extiende por todo el mundo. Por un lado, Europa está en una situación difícil, porque sancionó a Rusia por invadir Ucrania y ahora no recibe o recibe muy poco gas de Rusia. China, que era el sustituto europeo para comprarle el gas a Rusia, tiene un problema, porque de qué sirve comprar gas si su producción no la puede vender a su principal mercado, que es Estados Unidos. Por su parte, Estados Unidos, que pretendía vender su gas a Europa, ahora tiene problemas, porque los europeos se quejan de que es muchísimo más caro que el gas ruso. El resultado de todas estas medidas impulsivas que vive el mundo es una recesión mundial y ya Goldman Sachs y el banco JPMorgan Chase pronostican que la economía global entra en recesión en un plazo de seis a nueve meses. Ante ese panorama y después de una pandemia que afectó el mundo, ¿cuáles son los planes de Panamá? Las advertencias están dadas y quedarse de brazos cruzados no es opción. ¡Así de simple!