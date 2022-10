En estos días que la sociedad está escandalizada por becas a familiares de políticos, sólo basta recordar que ese es un problema de décadas. Sólo rasque en cualquier período y encontrará pus. El asunto no es indignarse y seguir; es indignarse y solucionar. Panamá tiene un problema de valores cívicos y morales que atacar, porque mientras la vergüenza esté de vacaciones, la corrupción hace fiesta. Hay un problema serio que empieza en el hogar, donde hasta con la beca universal se juega vivo. No es un asunto fácil de resolver, porque requiere que la familia se involucre, que la escuela se involucre y que cada persona se involucre. Que quien reciba un beneficio lo haga en base al mérito y no porque intervino "la mano de la rosca". La meritocracia debe ser parte de todo y no solo en las becas, sino en los ascensos y puestos de trabajo. Aquí tenemos mucho que arreglar y hay que empezar ya. Lo que hay que hacer es un cambio radical para extirpar la corrupción de nuestra sociedad, porque escandalizarse y no hacer nada es persistir en el error. ¡Así de simple!