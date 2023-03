El poder del amor

No es la primera vez que la humanidad transita por callejones oscuros. Hoy, la situación es dramática, porque estamos en un periodo donde el conocimiento y la información han alcanzado niveles nunca antes vistos, pero la sociedad navega en un oscurantismo profundo. Lo peor es que cada día esa misma sociedad se desgarra en una lucha de todos contra todos, como si el otro fuese su enemigo más perverso. En momentos como estos, vale la pena recordar a Martin Luther King Jr., quien, con gran certeza, expresó: “La debilidad fundamental de la violencia es que es una espiral descendente, que engendra lo mismo que busca destruir. En lugar de disminuir el mal, lo multiplica. A través de la violencia puedes matar al mentiroso, pero no se puede matar la mentira, ni establecer la verdad. A través de la violencia puedes matar al que odia, pero no matas el odio. De hecho, la violencia no hace sino aumentar el odio. Así sucede [...]. Devolver odio por odio sólo multiplica el odio, añadiendo oscuridad más profunda a una noche ya desprovista de estrellas. La oscuridad no puede echar fuera la oscuridad: sólo la luz puede hacer eso. El odio no puede echar fuera al odio: solo el amor puede hacer eso”. Y es justo lo que se ha vivido en los últimos quinquenios. Vale la pena entender la última parte de esta reflexión de Luther King Jr. y ponerla en práctica en Panamá: “El odio no puede echar fuera al odio: solo el amor puede hacer eso”. Seguir con odio y violencia es un error. ¡Así de simple!