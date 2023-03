Reciclando

La urbanidad es un tema que debe abordarse en los hogares y en las escuelas, porque forma parte de los buenos modales y la educación. Pero las autoridades también tienen que trabajar en ello. El reciclaje es parte de la vida cotidiana, pero los hogares deben tener la facilidad para practicarlo. Hoy se le causa un daño severo al medio ambiente, por no contar con un sistema de manejo de residuos, pues todo se tira sin mayor tratamiento. Los residuos que se generan en los hogares, como los orgánicos, los aceites usados, los materiales reciclables y los metales, etc., no hay forma de manejarlos, porque ninguna autoridad se ha ocupado de este problema. La ciudad ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, con la construcción de edificios y urbanizaciones, pero en lugar de implementar medidas para clasificar los residuos antes de eliminarlos, estos son mezclados y tirados a la basura sin mayor control. Esto podría cambiarse si los nuevos edificios y urbanizaciones se construyen con instalaciones de recolección separadas, cada una destinada para un tipo de residuo. Al obligar a los dueños de casas y apartamentos a clasificar sus residuos antes de tirarlos, se facilitaría el proceso de reciclaje y tratamiento de basuras en la ciudad. De esta manera se reduciría la cantidad de residuos que terminan en los vertederos, disminuyendo así el impacto ambiental y mejorando la calidad de vida de los ciudadanos. Es importante impulsar políticas activas que promuevan el cambio hacia una gestión de residuos más efectiva y sostenible. ¡Así de simple!