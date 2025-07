Calor en aumento

Mientras las olas de calor golpean con fuerza a Europa y Estados Unidos, en Panamá la amenaza avanza de forma silenciosa. Aunque no vivimos los extremos de temperatura de zonas templadas, el aumento progresivo de la sensación térmica representa un riesgo real y creciente para nuestra población. Según proyecciones del Ministerio de Ambiente, para 2050 más del 90% de los panameños vivirá en zonas donde la sensación térmica aumentará entre 1 y 3 °C, y 7 % en áreas donde el aumento será aún mayor. Estos incrementos, sobre una base ya calurosa, significa que regiones como el arco seco y el litoral de Chiriquí alcanzarán niveles de disconfort térmico extremo. Este fenómeno afecta más que solo la comodidad. Aumenta el riesgo de golpes de calor, reduce la productividad laboral y amenaza la salud pública, especialmente entre quienes trabajan al aire libre. En Panamá, donde muchas viviendas carecen de ventilación adecuada y más del 50 % de los hogares en zonas cálidas no tienen aire acondicionado, la exposición al calor se convierte en un problema de equidad. Necesitamos políticas públicas que promuevan la construcción bioclimática, el desarrollo de infraestructura urbana resiliente y una cultura ciudadana informada sobre los riesgos del calor extremo. El cambio climático ya no es una amenaza lejana. Se siente, día a día, en el calor que nos rodea e ignorarlo traería graves consecuencias.