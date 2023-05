Muchos panameños concuerdan que el mayor problema de Panamá es la educación. ¿Cómo arreglar eso? Esa misma gente habla que todo empieza, porque no tenemos buenos docentes. Pero la realidad es que si un docente no tiene buenos estudiantes, por muy buen docente que sea, se va a estrellar con esa realidad. Entonces, ¿por qué no tenemos buenos estudiantes? La razón está en la primera infancia, donde desde la gestación no se atiende la formación neuronal de esos niños para que puedan comprender lo que se les enseña. Ahora, ¿por qué no se atiende la formación neuronal? La razón está en que los padres de esas criaturas no tienen comida y no tienen comida porque no hay trabajo decente. Ahora la pregunta que cabe es ¿cuál es el verdadero problema de Panamá? La respuesta puede ser una combinación de todos estos factores, trabajo, comida, docentes, pero para resolverlo tenemos que trabajar con una estrategia bien coordinada con propósito de solucionar. Y debe ser para solucionar, porque aquí nos gastamos millones de dólares en nombre de la pobreza, pero no resolvemos nada. Desde 1990 a la fecha son miles de millones de dólares y seguimos con el problema, porque en medio de este desastre hay negocios y mientras haya pobreza, florece el negocio. Lo peor es que nadie sabe cómo se miden los resultados y no hay un solo responsable, es decir, no hay cara visible. Así las cosas, el verdadero problema es el negocio de la pobreza y mientras no erradiquemos ese mal, seguiremos con muchos pobres. ¡Así de simple!