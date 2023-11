Empezar ahora

Las elecciones son en unos meses y debemos escoger entre lo que hay. Pero sea quien sea el o la que gane, tiene la obligación de llegar a acuerdos. Y esto es así, porque no hay liderazgos en el país. Por un lado están los grupos que cierran calles, que por más que se desgañiten aduciendo que representan al pueblo, lo cierto es que su liderazgo solo se hace sentir a la fuerza. Están los gremios y agrupaciones civiles que tienen una convocatoria a manifestarse, pero no aglutinan al grueso de la masa, y están los partidos políticos que no tienen la capacidad tampoco de aglutinar. En pocas palabras, los liderazgos que tenemos son muy pequeños. Todo indica que hay que llegar a acuerdos entre todas las partes y sectores y hay que ponerse de acuerdo en temas como el agua, la inversión pública, la minería, la educación y la Constitución, por mencionar algunos. Son temas en los que hay que tener consenso y no tiene lógica esperar a las elecciones para comenzar a buscar esos consensos. Panamá es un país con una sociedad que necesita norte y el norte debe ser hacia el desarrollo humano. El siglo pasado luchábamos por la soberanía plena y recuperar la zona del Canal y eliminar esa quinta frontera. Hoy nuestra lucha debe ser lograr el desarrollo humano y eso empieza con acuerdos entre todos. Así de simple!