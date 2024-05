Darse a respetar

No pedimos otra cosa que darnos a respetar. La Unión Europea, la OCDE y el GAFI, nos la tienen velada y a cada rato nos ponen en listas que no solo afectan nuestra reputación, sino nuestra economía. Lo peor es que las autoridades panameñas hemos seguido al pie de la letra lo que nos ordenan y siguen discriminándonos. Es como el grandulón de la escuela, que agarra al más chiquito y le quita la merienda y le da sus cocorronazos. Pues, como ese chiquito de la escuela, que un día se envalentona y le da sus buenos golpes al grandulón para que deje de molestar, Panamá tiene que empezar a actuar con firmeza. Medidas como la retorsión desde el uso del Canal o la no participación de empresas de esos países en licitaciones en nuestros proyectos, deben empezarse a considerar. Ya era hora que organizaciones como el Colegio Nacional de Abogados (CNA), el Grupo Acción para la Igualdad Financiera Internacional (Gapifi), el Consejo de Servicios Internacionales (Cosip) y el Consejo Interamericano para el Comercio y la Producción (Cicyp), se unieran para crear un frente común. Es oportuno que el nuevo gobierno dé un vuelco en la defensa de nuestro país y en lugar de obedecer y seguirle haciendo los mandados a estos países, nos traten de igual a igual. Es harto conocido que la evasión fiscal y el lavado de dinero se realiza en los propios países de Europa. Está documentado y los medios de comunicación social del mundo así lo publican en sus informes. Paremos la discriminación con firmeza y démonos a respetar. ¡Así de simple!