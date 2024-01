Hasta luego Matador

La muerte siempre nos causa dolor y nos saca las lágrimas. Más cuando se trata de una persona joven y más todavía si es una gloria nacional del deporte. Luis “El Matador” Tejada fue un atleta que desde su humildad, luchó como nunca para transformar el niño de barrio en un atleta de alto rendimiento. Sus primos le pusieron el mote de “Matador”, por su gran habilidad para meter los goles. No siempre fue así, porque a él le decían “Curvito”, porque a su papá le decían “Curvo”. Pero ese apodo no iba con Luis, así que sus primos se lo cambiaron por “Matador” y así lo conoció el mundo. Su repentino fallecimiento nos hace mirar más allá y preguntarnos cómo un joven atleta se desploma de repente y muere a la vista de todos, sin que nadie pudiera hacer algo. Es fácil deducir de alguien obeso, aunque de la misma edad, sufra un paro respiratorio y muera, porque hay una condición que presiona en ese sentido. Pero nadie esperaba eso del Matador Tejada. Hace justo un año que la Asociación de Futbolistas Profesionales de Panamá le mandó una carta al Ministerio de Salud, manifestando su preocupación por el aumento de muertes súbitas en el fútbol, “porque no es normal que jóvenes sufran paros cardíacos o mueran mientras practican su deporte...”. El Ministerio de Salud nos debe esa explicación. A Luis “Matador” Tejada siempre lo recordaremos, pues cómo olvidar esa histórica chilena contra México. Hasta luego campeón y desde acá te deseamos que formes parte del equipo grande del Señor. ¡Así de simple!