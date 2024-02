Intento fallido

En el primer debate presidencial, uno de los temas a tratar fue la Caja de Seguro Social. No hubo tal debate y los panameños no sabemos qué se va a hacer. Salvo por las propuestas de inyectar tres mil y dos mil millones de dólares para soportar el programa IVM hasta que busque una solución definitiva que hicieron dos candidatos, no hubo más. Pero la Caja tiene un problema que ya todos conocemos: Un programa de pensiones que tiene más gastos que ingresos. En pocas palabras, necesitamos incrementar los ingresos y eso pasa por alternativas que van desde modificar las medidas paramétricas, hasta destinar ingresos a través de la inyección estatal. Los candidatos prefirieron guardarse sus alternativas de solución, porque no quieren afectar un electorado que indudablemente les daría contra si les dicen que van a modificar las paramétricas para aumentar la edad, las cuotas y los aportes. Pero la sociedad necesita conocer las propuestas sobre lo que nos tienen los candidatos presidenciales, porque no tan lejos como julio ya debe tomarse una decisión respecto al diálogo para solucionar este problema. Desde estas líneas hemos sugerido que una alternativa podría ser el aumento a 30 o 35 años de cotización, pero sin edad de jubilación. Que se aumente un porcentaje del ITBMS en artículos suntuosos y ese dinero pase a la Caja. Que la Caja invierta en una empresa de generación eléctrica o tenga su propio banco, de manera que genere ingresos extras para sostener las jubilaciones. Triste fue que el primer intento por hablar del tema fuera fallido y los panameños todavía no sepamos que nos ofrecen los candidatos. ¡Así de simple!